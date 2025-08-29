セルビアのジューリッチ外相（左）と握手する岩屋外相＝29日午前、外務省岩屋毅外相は29日、セルビアのジューリッチ外相と外務省内で会談し、セルビアが目指す欧州連合（EU）加盟を支援する考えを伝えた。欧州・大西洋とインド太平洋は不可分だとの認識の下、ロシアのウクライナ侵攻や北朝鮮の核・ミサイル開発を巡り意見交換。緊密に対話を続ける方針を確認した。