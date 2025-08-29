野球日本代表・侍ジャパンを運営するＮＰＢエンタープライズは２９日、９月２日に沖縄セルラースタジアム那覇で開催する「侍ジャパンＵ−１８壮行試合高校日本代表−沖縄県高校選抜」について外野自由席を追加発売することを発表した。すでに内野席などのチケットは好評につき完売しており、急きょ、同球場の外野スタンドでも観戦できるように「外野自由」を追加販売すること決定。ローソンチケットで３０日１２時から先着販