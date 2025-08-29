記者会見する立憲民主党の野田代表＝29日午前、国会立憲民主党の野田佳彦代表は29日の記者会見で、改選22議席から横ばいに終わった参院選結果を受けて執行部を刷新する考えがあるかどうか問われ、明言を避けた。「秋の臨時国会前に国会の委員長人事など大幅な異動がある。それを踏まえて対応したい」と述べるにとどめた。党内には執行部の責任を問う声が根強い。野田氏は「事実上の敗北」と表現した参院選総括を巡り「きちんと