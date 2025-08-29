アメリカのFRB＝（連邦準備制度理事会）のクック理事は、トランプ大統領による解任通告は違法だとして提訴しました。【映像】前代未聞の違法行為と訴えるクック理事トランプ大統領は25日、住宅ローン契約をめぐる不正疑惑を理由に、FRBのクック理事を即時解任すると表明していました。これを受けてクック理事は28日、「解任は前代未聞の違法行為だ」としてワシントンの連邦地裁に提訴しました。訴状では、不正疑惑はクック理