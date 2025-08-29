２８日の日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極」では、岐阜県「冷やしたぬきそば」や、「長崎県民と坂」などが特集された。神奈川県代表でミッツ・マングローブ（５０）が出演。ショート髪に大きなイヤリングの妖艶な姿で登場。ネットでも話題となり「久しぶりに見たわ」「男前よね」「何年ぶりに見たんだ」「明菜Ｔシャツ着てる！」「あら、ミッツさん出てる」「本日はメーク濃すぎだ」と反応する投稿が集まった。