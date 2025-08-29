【ユーロ圏】 フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:45 予想0.3%前回0.3%（前期比) 予想0.7%前回0.7%（前年比) フランス消費支出（7月）15:45 予想-0.3%前回0.6%（前月比) フランス消費者物価指数（速報）（8月）15:45 予想0.6%前回0.2%（前月比) 予想1.1%前回1.0%（前年比) フランス生産者物価指数（7月）15:45 予想N/A前回-0.2%（前月比) 予想N/