17:00ECBユーロ圏消費者インフレ期待（7月） 21:30米前渡商品貿易収支（7月） トランプ米政権「デミニミス」関税免除措置終了 EU非公式外相会合（30日まで） 31日（日） 中国製造業PMI・非製造業PMI（8月） 上海協力機構（SCO）首脳会議（1日まで）習近平国家主席演説、プーチン露大統領やモディ印首相ら出席 モディ印首相、7年ぶりに中国を訪問 ※予定は変更されることがあります。