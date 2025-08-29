元NMB48で、現在は「ぶっ恋呂百花」名義でも活動するシンガー・ソングライター木下百花（28）が29日、X（旧ツイッター）を更新。NMB48時代から友達がいなかったと明かした。「NMB48の頃からずっと友達居ないって言い続けてる気がする。安心してください、今も全然居ません。」とポスト。するとNMB時代の同僚、山本彩（32）が反応。「私がいるだろ？」とフォローした。木下は山本の投稿に対し「かなりアツい」と返信。別の投稿で「