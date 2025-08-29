ケンタッキーフライドチキン(以下:KFC)は9月3日、全国の店舗で「カーネルズデー9ピースバーレル」(税込2,290円)を発売する。看板メニュー「オリジナルチキン」を9ピース詰め合わせた商品で通常価格より500円“おトク”だという。販売期間は9月9日までの1週間限定。デリバリーでは販売しない。〈カーネル･サンダース氏 生誕135周年を記念〉「カーネルズ･デー」とは、創業者であるカーネル･サンダース氏の誕生日(1890年9月9日)を記念