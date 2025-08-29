陸上男子１００メートルの桐生祥秀（２９＝日本生命）が約２週間後に迫った世界選手権（東京）で?ファイナリスト?への思いを明かした。桐生は２９日、母校・東洋大の陸上競技場で公開練習を実施。ハードルなどの器具を使用したウオーミングアップ後に４０メートルダッシュをこなし、最後には１１０メートルをさっそうと走り、約１時間の練習をこなした。練習後には「この２週間であと一日一日すぐだと思うので身体を軽くしてい