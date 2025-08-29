画像はカドコミ「異世界おじさん」のページ（https://comic-walker.com/detail/KC_003631_S/episodes/KC_0036310000100011_E?）より 【番外編8】 8月29日 公開 KADOKAWAは8月29日、殆ど死んでいる氏によるマンガ「異世界おじさん」番外編8をカドコミにて公開した。 本作は17年間にわたる昏睡状態から目覚め、異世界「グランバハマル」から帰還した”おじさん”と、その甥っ子