日インドネシア両政府は、インドネシアのプラボウォ・スビアント大統領が９月上旬に訪日し、石破首相と会談する方向で調整に入った。訪日は昨年１０月の就任後、初めて。日本政府関係者によると、会談は９月５日を軸に調整しており、安全保障協力の強化などについて協議する見通しだ。両首脳の会談は、首相が今年１月に同国を訪問して以来で、この時の会談では防衛装備品・技術協力などの進展で一致した。