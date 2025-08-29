防衛省は、日本を攻撃しようとする相手を射程圏外から攻撃する国産のスタンド・オフ・ミサイルの配備先について、公表しました。防衛省によりますと、地上から発射するタイプの「12式地対艦誘導弾」の能力向上型については、今年度と来年度に熊本県・健軍駐屯地にある第5地対艦ミサイル連隊に配備。2027年度には静岡県・富士駐屯地の教育部隊に配備するということです。また、艦艇および航空機から発射される「12式地対艦誘導弾」