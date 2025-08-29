アフガニスタン・カブールの自爆テロで死亡した米兵を追悼する布告に署名するトランプ大統領＝25日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米軍のアフガニスタン撤退から30日で4年。共和党のトランプ大統領は、民主党のバイデン前大統領が「弱腰」だったため撤退時の混乱や世界の不安定化を招いたと攻撃し続けている。「力による平和」を掲げウクライナの戦争終結を目指すが、打開できず迷走している。「米国が強け