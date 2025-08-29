記者会見するU―22日本代表の大岩監督＝29日、東京都文京区日本サッカー協会は29日、U―23（23歳以下）アジア・カップ予選に臨む日本代表に塩貝（NECナイメヘン）後藤（シントトロイデン）ら23人を選んだ。2028年ロサンゼルス五輪への強化を念頭に全員が20歳以下の編成。大岩監督は東京都内で記者会見し「公式戦の緊張感の中でしっかりプレーすることを求めたい」と話した。9月27日開幕のU―20ワールドカップ（W杯）の代表選出