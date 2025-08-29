ニコニコのりは9月1日に「中国産味のり卓上12切80枚」（参考本体価格550円）を上市する。3月発売の「焼のり7枚」に続く中国産の家庭用商品で、安価でうま味のある中国産を使い、国産の価格上昇による海苔離れを防ぐ狙い。さらに秋季新商品では「30種の素材が入った たまごふりかけ」「同 野菜ふりかけ」（いずれも50g、参考本体価格220円）も発売する。27年間にわたって販売してきた定番商品のリニューアルで、味のりのプレミアム