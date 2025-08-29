日本郵便は来年の年賀はがきのデザインを発表しました。発行枚数は前の年よりおよそ3割減少します。来年の年賀はがきのデザインには干支の「午」のイラストがあしらわれるほか、受験生を応援するための年賀状が登場します。また、受験生の応援をコンセプトにした年賀キットが販売され、絵馬があしらわれた年賀はがきは実際にある「合格駅」や「門出駅」という縁起が良いところに郵送されます。発行枚数については、前の年より3割ほ