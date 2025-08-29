ラクーンホールディングス [東証Ｐ] が8月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第1四半期(5-7月)の連結経常利益は前年同期比11.4％減の2.6億円に減り、通期計画の14億円に対する進捗率は18.9％にとどまり、5年平均の29.9％も下回った。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の19.6％→17.4％に低下した。 株探ニュース