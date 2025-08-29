29日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数775、値下がり銘柄数635と、値上がりが優勢だった。 個別ではＴＯＮＥ、堀田丸正、ウィルソン・ラーニングワールドワイドがストップ高。セーラー広告、ｕｎｂａｎｋｅｄ、誠建設工業、武蔵野興業は一時ストップ高と値を飛ばした。コロンビア・ワークス、明豊ファシリティワークス、太洋基礎工業、協和日成、鳥越製粉など117