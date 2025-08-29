29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 76229-6.4 31300 ２. 日経Ｄインバ 10975 -40.98641 ３. 楽天Ｗブル9208 -27.5 37120 ４. 日経ブル２6523 -22.6 336.8