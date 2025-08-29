東映ビデオは、同社の新プロジェクト「みんなで決めよう! 東映特撮Blu-ray化PROJECT!」で多くの票を集め、2026年にBlu-ray発売が決定したヒーロードラマ「超光戦士シャンゼリオン」について、放送開始30周年を来年に控えた2025年11月8日に、東京証券会館ホールにてスペシャルイベントを開催する。イベントに登壇するのは、主演・涼村暁/シャンゼリオン役の萩野崇、暁の相棒といえる速水克彦/ザ・ブレイダー役の相澤一成(17:00の回)