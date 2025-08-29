パナソニック コネクトは8月29日、法人向けに販売予定の14型ノートPC「Let'snote FC」を、個人向けにも展開すると発表した。店頭では9月12日から、直販のPanasonic Store Plusでは9月17日から順次発売する。Panasonic Store Plus価格は292,600円から。「Let'snote FC。法人向けには2025年秋に発売予定「FC」はパナソニック コネクトのモバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の新モデルで、14.0型ディスプレイを搭載したモ