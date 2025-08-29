2024年にTBSドラマ初主演を務めた「ライオンの隠れ家」で弟のために生きる兄を演じて大きな話題をさらった柳楽優弥。一方、2025年3月には注目の配信ドラマの続編「ガンニバル」シーズン2(Disney+ )では、内に狂気性をはらんだ警察官役を再演して、持ち前の演技の幅の広さを見せてくれた。だが、彼の輝かしい経歴を振り返ると、それは特に驚くことではない。デビュー以来、シリアスな役からコミカルな役、そして無口で内向的な役か