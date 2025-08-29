徳島県板野町で２７日午後に山林火災が発生し、県は２８日夜、陸上自衛隊に災害派遣を要請した。けが人や建物の被害は確認されていない。県によると、２９日は自衛隊と徳島、香川両県のヘリ計６機で消火活動を続けている。２９日午前８時現在、焼失面積は約２・８ヘクタール。現場は高松自動車道の板野インターチェンジから北に約３キロの山中。