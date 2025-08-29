〈三山凌輝「1億円貢がせ」「趣里と結婚」報道で水谷豊『相棒』制作が遅れていた〈テレ朝は「お答えすることはありません」〉〉から続く8月29日、お互いのインスタグラムで結婚を発表した俳優の趣里と人気ボーイズグループ「BE:FIRST」の三山凌輝。趣里が第1子を妊娠していることもあわせて発表した。三山の婚約破棄トラブルと結婚情報をいち早く報じたのが「週刊文春」だった。これまでの記事を再公開する。（初出：2025年5月22