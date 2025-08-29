画像は「月亭八方公式チャンネル のっかり八方」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。なんとあの月亭八方さんがYouTubeチャンネルを開設されたというニュースが飛び込んできましたよ！チャンネル名は『月亭八方公式チャンネル のっかり八方』！八方さんがさまざま芸人や流行りに“のっかり”ながら様々なコンテンツをお届けするという意味が込められているそうです。流石のネーミング！わか