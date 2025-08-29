日本サッカー協会（JFA）は29日、AFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選に臨むU-22日本代表メンバー23名を発表した。チームを率いるのは、ロサンゼルス五輪世代の代表監督を務める大岩剛氏。招集リストは以下の通り。GK：23．濱粼知康（明治大）1．小林将天（FC東京）12．内山翔太（アルビレックス新潟）DF：16．稲垣篤志（明治大）15．尾崎凱琉（早稲田大）5．関富貫太（桐蔭横浜大）21．小杉啓太（ユールゴーデン/SWE