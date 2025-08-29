¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬29Æü¡¢Âçºå¡¦Ìç¿¿»Ô¤Î¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ò¾Â¤é¤»¤¿¤¤¡×¡Ê9·î20Æü¡¢¸å7¡¦54¡Ë¤Î¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë¶¦±é¤Î¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦¡Ê56¡Ë¡¢»°Á¥Èþ²Â¡Ê42¡Ë¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î¾å¾Â¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸½éÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¾Â¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç´ë²è¡£¾å¾Â¤Ï¡È¥³¥¹¥È¥³½éÂÎ¸³¡É¤Ë½ª»Ï¾åµ¡·ù¤Ç¡ÖÆù¤Î²ô¡ª¥Ñ¥ó¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£