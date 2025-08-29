東京・八王子市で自動運転の実証実験中のバスが街路樹に突っ込み、乗客数人がケガをしました。29日午前11時半ごろ八王子市高尾町で「自動運転のバスが事故を起こした」と110番通報がありました。警視庁によりますと、自動運転のバスが街路樹に突っ込み歩道に乗り上げたということです。当時、バスには10人ほどが乗っていて、乗客数人が軽いケガをし、1人が病院に搬送されました。このバスは東京都が進める自動運転の実証実験中で、