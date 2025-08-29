7月の参議院選挙で、東京・大田区の選挙管理委員会が無効票を大量に不正水増しした問題で、警視庁が29日午後、告発状を受理したことが捜査関係者への取材でわかりました。今後、本格的な捜査が進められることになります。この問題は2025年7月、参院選の票の集計の際に大田区の選挙管理委員会が、不在者投票を誤って二重計上したために生じた、集計数と実際の投票数の食い違いのつじつまを合わせるため、無効票およそ2600票を不正に