ベトナム航空は、福岡〜ハノイ線を10月26日から増便する。現在は月・火・木・金・土曜の週5往復を運航しており、これに水・日曜を加えた1日1往復を運航する。機材はエアバスA321型機を使用する。所要時間は福岡発が4時間55分、ハノイ発が3時間45分。ベトナム航空はこの他に、福岡〜ホーチミン線を水・日曜の週2往復運航している。■ダイヤVN357福岡（10：00）〜ハノイ（12：55）／月・火・木・金・土VN359福岡（08：55）〜ハノ