東急ステイ京都三条烏丸は、「別館 はなれ」の名称を「HANARE by Tokyu Stay」に改め、9月29日にオープンする。「悠」「幽」「遊」「融」をキーワードとしてデザインを構成し、京都の四季の自然風景も取り入れ、いにしえから伝わる京都の美意識を感じられる客室に仕上げる。客室は全42室。最大5名で宿泊可能な「シグネチャーファミリールーム」を新設し、ツインルームには、京都の自然を抽象的に表現したオリジナルのファブリック