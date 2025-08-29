【モデルプレス＝2025/08/29】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が28日、自身のInstagramを更新。髪色を変えた姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女、印象ガラリのイメチェン姿◆辻加純、オリーブカラーでイメチェン辻は「少しオリーブいれてもらった」とつづり、新しいヘアカラーを公開。「オリーブカラー少し育ててみようかな」「どうかしら大人っぽいかな」と呼び