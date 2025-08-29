日本郵便は29日、2026年用の年賀はがきの当初発行枚数を前年比3割減の約7億5千万枚にすると発表した。記録が残る04年用以降ではピーク時の6分の1の規模に縮んだ。交流サイト（SNS）の普及で減少の一途。