イランの核開発をめぐり、協議が進展しないことから、イギリス・フランス・ドイツのヨーロッパ3カ国が再びイランへの制裁を発動する手続きを始めました。【映像】イラン外務省「違法だ」強く非難ドイツの外務省は28日、イギリスやフランスと共にイランへの制裁を復活する「スナップバック」を発動させる手続きに入ったと明らかにしました。ただ、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、3カ国が国連の安全保障理事会に対し