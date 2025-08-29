公設秘書の給与を国からだまし取った疑いを巡り、日本維新の会の石井章参議院議員の関係先が捜索された事件で、石井議員が勤務実態のない複数の人物を公設秘書として届け出ていた疑いがあることがわかりました。【映像】東京地検特捜部の捜索の様子石井章参議院議員は、国から秘書給与をだまし取った疑いがあり、東京地検特捜部の捜索を受けました。その後の関係者への取材で、石井議員が勤務実態のない複数の人物を公設秘書と