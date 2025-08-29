PayPayは、地方自治体と共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」について、10月以降に実施するキャンペーンを発表した。 新たに発表されたものは、山形県上山市、東京都日野市、滋賀県愛荘町。上山市は10％、それ以外は20％、還元される。1回あたりの上限、あるいは期間あたりの上限は地域によって異なる。 なお、9月のキャンペーンはすでに発表済み。山鹿県酒田市、大阪府八尾市などでの実