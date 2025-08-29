２０１７年８月から続いていた黒潮大蛇行が２０２５年４月に終息し、その継続期間は過去最長となる７年９か月に達したことが分かりました。気象庁と海上保安庁が８月２９日に発表したもので、１９６５年以降の観測史上最も長期間にわたる現象となりました。■安定した大蛇行状態が継続黒潮大蛇行とは、黒潮が潮岬で離岸した状態で安定し、かつ東海沖で北緯３２度より南に位置している状態を指します。２０１７年８月に発生したこの