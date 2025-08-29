陸上男子１００メートルの元日本記録保持者・桐生祥秀（日本生命）が２９日、東洋大・川越キャンパスの陸上競技場での練習を公開。代表入りを確実としている東京世界陸上（９月１３日開幕、東京・国立競技場）へ「個人として、世界大会では２０１９年ドーハ世界陸上ぶり（の代表）。楽しんでいきたいと思います」と笑顔で意気込んだ。３日の富士北麓ワールドトライアル（山梨）で９秒９９（追い風１・５メートル）をマークし、