米俳優ブラッド・ピット（61）やホアキン・フェニックス（50）とパートーナーで女優のルーニー・マーラ（40）らハリウッドの大物スターたちが、イスラエルの攻撃を受けるパレスチナのガザ地区を舞台にした映画「ザ・ボイス・オブ・ヒンド・ラジャブ」に製作総指揮として参加していることが分かった。米ハリウッド・レポーター誌などが報じた。カンヌ国際映画祭最優秀ドキュメンタリー賞に輝いた「フォー・ドーターズ」（2023年）で