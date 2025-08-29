欧州カンファレンスリーグ本戦出場を懸けたプレーオフは２８日、各地でホーム＆アウェー方式の第２戦が行われた。＊＊＊クリスタルパレス（イングランド）のＭＦ鎌田大地が、右膝の負傷から復帰した。フレドリクスタ（ノルウェー）戦に先発し、後半アディショナルタイムまで出場した。チームは０―０で引き分け、２戦合計１―０で本戦に進んだ。鎌田は２８日に発表された日本代表の国際親善試合メキシコ戦（９月６日