夫が部長に昇格し、手当が増えて年収が1000万を超える見込みになると、生活の安心感は増すかもしれません。しかし同時に、「部長としては高いのか、それとも平均的なのか」と疑問に思う人もいるでしょう。 この記事では、部長の平均的な給与や賞与、そして年収1000万という位置づけについて解説します。 部長の平均月給と年換算の目安 一般的な部長職の給与はどのくらいの水準なのでしょうか。まずは平均月給を確認