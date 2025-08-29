岡山市を走る路面電車資料 岡山市内で路面電車を運行する岡山電気軌道は、29日付で国土交通省中国運輸局に上限運賃の変更について認可されたため、同日、運賃変更の届け出を提出しました。 現在は、岡山駅前ー県庁通り・郵便局前間の運賃は大人1人120円、上記以外の区間は140円ですが、10月1日に160円の均一運賃にする方針です。岡山電気軌道によりますと、政令市としては低い運賃設定ではあるが、適正運賃による健