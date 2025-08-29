今年の初めにかけて発生が相次いだ鳥インフルエンザの影響で、「物価の優等生」といわれるたまご価格が前の年に比べ、10か月連続で値上がりです。JA全農たまごによりますと、今月の「たまごMサイズ」の1キロあたりの卸売平均価格は、きょう時点で前の年の同じ月と比べ93円上がり、310円となりました。10か月連続の値上がりです。農林水産省は背景について、去年の秋から今年の初めに発生が相次いだ鳥インフルエンザにより多くのニ