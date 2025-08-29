韓国の尹錫悦前大統領による「非常戒厳」宣言をめぐり、当時首相だった韓悳洙氏がきょう、内乱首謀ほう助などの罪で在宅起訴されました。内乱を捜査する特別検察官によりますと、韓前首相は尹前大統領の「非常戒厳」宣言を防ぐことができる立場だったにもかかわらず、手続きを合法に見せかけるため閣議の開催を提案したなどとして、内乱首謀ほう助や偽証などの罪に問われています。関係者によりますと、韓前首相は「閣議の招集は戒