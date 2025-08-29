バドミントンの五十嵐有紗選手が28日、「Happy 1st Wedding Anniversary」と題し快晴の青空の下幸せいっぱいなウエディングフォトを公開しました。パリ五輪混合ダブルスで“ワタガシペア”として銅メダル獲得後の2024年8月28日に元選手で現コーチの五十嵐優さんと結婚を発表し、東野有紗から五十嵐有紗となりました。「先月の沖縄の新婚旅行で記念にWedding Photoを撮りました この日はかんかん照りのお天気で、2人とも代謝が良過