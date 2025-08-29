トランプ関税をめぐって急きょ訪米を取りやめた赤沢大臣は、自動車関税などを引き下げる大統領令の発出までに、「少なくともあと1回訪米する」との考えを示しました。赤沢亮正 経済再生担当大臣「（関税引き下げの）大統領令の発出までに、あと1回は少なくとも私が訪米することになるのではないかということは、私自身は考えております」赤沢大臣は記者会見でこのように述べた上で、次の訪米については「調整が整い次第」だと