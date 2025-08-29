東京に税が一極集中しているとして、神奈川県知事らが村上総務大臣に現状の見直しを求める要望書を提出しました。東京都が4年連続で過去最高の税収となるなかで、東京では、来月から第1子も0歳から2歳までの子どもの保育料が無償化されるほか、夏の水道料金は基本料金が無償化されています。きょう、隣接する神奈川、埼玉、千葉それぞれの県知事らは、こうした住民サービスに「県境で大きな差が生じている」として税源の地域間格差