文部科学省＝東京・霞が関大学設置・学校法人審議会は29日、2026年度に開学を予定するコー・イノベーション大（飛騨市）、大阪医療大（大阪市）、武雄アジア大（武雄市）の私立大3校の新設を認めるよう阿部俊子文部科学相に答申した。旭川市立大（旭川市）の地域創造学部、共愛学園前橋国際大（前橋市）のデジタル共創学部など12校の学部新設も認められた。情報デザイン学部を新設する事業創造大学院大（新潟市）は開志創造大