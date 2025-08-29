私はメイコ（33）。年中の娘、ネネがいます。今、下の子を妊娠中で、これから子どもを2人育てることを考えると夫婦2人ではなかなか難しく、両親や夫と相談をして、実家近くに引っ越しを決めました。保育園も転園したのでまだ慣れておらず、ママ友もいません。新しい保育園は延長保育が長いので、お迎えに行った時間に他の保護者がいないこともよくあります。ママ友を作ろうとは思っていないのでそれは問題ないですが、知り合いがい